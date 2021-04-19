警打擊網上販毒活動搗無牌吧 拘22人檢大麻搖頭丸

新界北總區刑事部自去年1月起展開「轟鳴」掃毒行動，行動的第二階段針對透過網上社交平台進行的販毒活動，發現有人於社交網以吸食大麻術語作為討論區的名稱，以便買家搜尋。警方經調查後，在全港多區以涉嫌「販毒」拘捕6名男子(19至26歲)，檢獲約33克懷疑大麻，市值約5600港元。當中3名男子(20至23歲)，已分別被控以一項「販毒」罪或2項「販毒」罪，案件將於明日(20日)上午，在粉嶺裁判法院提堂。

警方經進一步調查，發現疑犯中有人以迷你倉用作儲存、販賣及吸毒的地方。前晚(17日)約11時30分，突擊搜查黃大仙五芳街33號一迷你倉，搗破一個懷疑無牌酒吧及卡拉OK場所，一名姓戴(22歲)男負責人涉嫌「販毒」、「無牌經營卡拉OK場所」、「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反停業令被捕，另外10男5女(16至26歲)顧客，則涉嫌「藏毒」及「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，各人亦涉嫌違反禁聚令收告票。其後，他們獲准保釋候查。

行動中，警方迷你倉檢獲約86克懷疑大麻花、約2克懷疑大麻、小量搖頭丸、33罐啤酒及28瓶烈酒。檢獲的毒品市值約17,000港元，而檢獲的酒類約值12,000港元。