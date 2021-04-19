警搗旺角非法釣魚機賭檔　拘男主持3賭客

旺角警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今日(19日)下午展開代號「蓄勢」的打擊非法賭博行動，突擊搜查亞皆老街56至62號一單位，搗破一個非法釣魚機賭場。

行動中，一名姓陸(63歲)男子涉嫌「管理賭博場所」及違反停業令被捕；另外1男2女賭客(35至37歲)則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人已獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到。行動中，人員檢獲2部釣魚機、2部射擊遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及約1千港元賭款。

新冠肺炎疫情爆發逾一年，本港第4波疫情雖有緩和迹象，「清零」卻看似遙遙無期，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。