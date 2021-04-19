假冒內地官員電話行騙　90歲老婦損失2.5億歷來最多

電話騙案在港發生多年，至今犯案趨勢有增無減。警方錄得去年全年有1193宗電騙案，對比前年的648宗，上升幅度超過8成；同期的損失金額就由前年大約1.5億港元，急升至去年大約5.7億港元，上升接近3倍。其中一宗案件的受害人為90歲的婆婆，她接獲騙徒假冒國內官員的來電，接連藉詞要求將大約港幣2.5億分十次存入騙徒的兩個銀行戶口，此案更成為歷年涉及最高金額的假冒內地官員電話騙案。

案件發生於去年8月，現為退休人士的90歲的老婦，接獲一名自稱為國內官員的電話，聲她牽涉內地一宗嚴重案件，對方更說出老婦多項個人資料，接著騙徒事有緊張地要求她將款項轉帳至指定戶口，以調查是否涉及「黑錢」。隨後數天，有一名自稱國內公安的人士到達受害人的住址，並提供了一部電話予受害人作聯絡之用。

老婦為洗脫嫌疑，於是聽從對方之言，先於去年8月12日，按指示將港幣790萬存入騙徒的銀行戶口。騙徒食髓知味，繼而於同月13日至今年1月4日期間，向受害人繼續訛稱因調查而需要匯款。老婦未有懷疑，直接將約港幣2.5億分十次存入騙徒的兩個銀行戶口。

然而，其中一次犯案，騙徒竟指示要求受害人的私人司機，駕車帶同自己及受害人到銀行辦理轉帳程序。受害人家傭立即致電其女兒，告知可疑情況，而其女兒亦覺事有蹊蹺，於是拜託親戚到銀行觀察。但觀察過後，受害人的女兒及親戚未有就事情追問，導致騙案繼續發生，最終受害人最終5個月內被騙去2.5億。

直於今年3月2日，受害人女兒始揭發事件，並由律師陪同下向警方報案，最終才凍結騙徒戶口900多萬港元。

雖然電話騙案並非新類型犯案手法，但踏入今年有關案件仍有增無減，今年首3個月共錄得200宗個案，較去年同期的169宗，增幅逾兩成；而損失金額由去年1至3月的約5400萬港元，升至3.5億港元，上升高達5倍。

警方提醒，騙徒熟悉以非法途徑獲得受害人的個人資料，故來電者能夠讀出有關資料，亦並非為執法人員；因此任何人不應向他人洩露銀行帳戶號碼、網上理財密碼，以及匯款至陌生人的帳戶人；同時市民應留意身邊親友，尤其長者，避免他們成為騙徒獵物。