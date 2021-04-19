隔離中DSE考生可於檢疫中心應試　考評局接首宗申請涉視藝科

考評局早前公布特別安排，如中學文憑試(DSE)考生在考試日須接受強制隔離檢疫，可申請到竹篙灣檢疫中心應考。DSE將於本周五（23日）開考，首科為視覺藝術科，考評局指，截至今日(19日)中午，接到1名考生申請於竹篙灣檢疫中心應考，涉及視藝科。

另外，英文科及中文科的聆聽考試將於下周三(28日)及下周五(30日)舉行，考評局提醒考生，因應今屆DSE的防疫安排，不少試場學校會同時開放禮堂及課室為試場，故同一學校的不同試場或會有不同的聆聽廣播模式。局方指，考生應查閱准考證或「更改聆聽考試廣播模式注意事項」上所列出的廣播模式，攜帶正確裝備。

考評局早前公布，若考生於考試日正接受強制隔離檢疫，則可選擇於檢疫中心應考，屆時考生需向衞生署人員出示准考證等資料，表明於檢疫中心應考的意願及盡快聯絡公開考試資訊中心提出申請，學校考生須經學校申請。

所有試卷將於考試當日運送至竹篙灣檢疫中心，而每個獨立考室會安裝錄影設備，以監察考試過程，並有監考人員在考室外監考及協助考試進行。於檢疫中心應考的考生將同樣於7月21日獲發文憑試成績。