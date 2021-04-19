政府擬用1.08億在機場增設雷達系統　最快在2022年進行測量

為了確保機場三跑道系統建築工程完成時，增加航班流量仍確保營運安全，香港天文台今(19日)建議為香港國際機場南、北跑道提早更新與增設雷達系統，預計會花費1.02億港元，而每年的經常開支為620萬港元，預計項目將於2024年年底前分階段完成。

現時機場的南、北跑道分別設有兩台長程激光雷達系統，用以監測由風向或風力改變，避免出現可影響航機控制而引致嚴重事故，但鑑於兩台長程激光雷達系統分別在2016年年初投入運作，在未來三跑道系統建築工程下，會加快系統的損耗，料在2024年左右更換，天文台建議提早採購最新的激光雷達系統技術。另外，天文台又建議在該處該採購兩套新的短程多普勒天氣雷達系統和短程激光雷達系統，用以在下雨和無雨情況下監測由航機飛行時產生的強烈渦 流，避免導致航機傾側，危及航空安全。

因此，政府預算花1.02億港元購置、安裝、工地測量、軟件開發等工作，並由2023-24年度起，其維修服務、照明和電力等年度經常開支由30萬港元，增至2025-26年度的每年620萬港元，料最快在2022年3月起進行工地測量和準備，項目將於2024年年底前分階段完成。政府指機管局、航空公司等支持建議，計劃在2021年年中向立法會財委會申請撥款。