80年歷史槍堡隱沒海洋公園後山　學者倡保原貌向公眾開放

石屎森林一向是香港的代名詞，然而，大眾可曾想過如此城市化的都會中，亦有軍事遺迹隱沒在山林之中。有屬於海洋公園用地範圍的槍堡被遺忘近半世紀，直至有大學研究團隊多次自發前往清理，拚命為歷史留下點點足迹，槍堡才得繼續保存原貌。有議員批評政府漠視遺迹，僅依賴熱心市民自發保育，同時促海洋公園盡快適度開放遺迹供市民參觀。

14號槍堡（PB14）位於鄉村俱樂部北面石灘，在南朗山（即今海洋公園）重防空炮台之東北方，目前尚存槍堡（PB）建築與探射燈（LL）掩體，其中槍堡半埋土中，難以入內。香港大學建築學院房地產及建設系教授黎偉聰指，全港槍堡眾多，惟14號槍堡保存尚算完整，估計至少有80年歷史。熱愛歷史的他更稱，槍堡記載著香港仔沿岸的戰役，同時標誌著英軍米杜息營（Middlesex）守軍奮勇抵抗日軍，捐軀抗敵的歷史。他引述戰爭日記，於1941年12月21日的早上，英軍多次驅逐位於香島道與南朗山道的敵軍不果，敵軍向14號槍堡近距離射擊，最後於同月24日清晨全員陣亡。他認爲槍堡記載香港歷史不可磨滅的一部分，同時警惕著大眾從歷史中學習。

他又稱，團隊曾於2008年去信海洋公園講述有關保育方案，惟未獲正面回應。他建議政府對14號槍堡進行復修，建設公共海灘，當中包括建造3.5米的人行道及重整人工沙灘，方便市民出入參觀。

海洋公園回應指，確認地點屬海洋公園用地範圍，並指該處偏僻隱蔽及並非員工日常工作地點，之前並未知悉14號槍堡（PB14）存在或掌握其歷史資料或檔案，最近未有收到任何有關該地點之保育方案，如日後政府提出保育計劃，公園會盡量配合。

地政總署回覆有關槍堡位於鄉郊建屋地段第1020號餘段及其增批部分，並確認地段屬於海洋公園公司用地範圍。古蹟辦則回應指，將對上述機槍堡作初步研究，考慮將機槍堡納入「須進行評級的新項目」名單內的可行性。若機槍堡的文物價值獲確立，及納入「須進行評級的新項目」名單後，古蹟辦會知會有關部門，以確保項目得到妥善的保護。

議員柯創盛炮轟古蹟辦沒有就各項遺迹訂立清晰的保育守則及標準。他又指不應該期望熱心市民為遺迹進行清潔，認爲清潔及護理屬政府及海洋公園的責任。 此外，他又批海洋公園「冇可能以不知道為理由推搪，對遺迹愛理不理，實在講唔過去！」。他形容槍堡為非一般的建築物，直斥園方「唔好死撐」，應盡快與政府進行磋商，適時開放市民與民同樂。