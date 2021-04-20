社署懶理兄弟遭母親虐待　家人：係咪要等到小朋友入院或離世

5歲女童遭生父和繼母虐殺的案件，案情之殘酷引發全城憤慨，法庭今日(20日)就此判刑，預計判處終身監禁。惟事件僅屬冰山一角，本港去年有多達940宗新呈報虐兒個案，東網亦接獲讀者投訴，指兩名現年10歲及8歲的兄弟疑遭母親虐待，哥哥因每周沖澡一次而罹患皮膚病；弟弟則不時「餓住瞓」，僅重約20公斤，較同齡男童中位數輕約4公斤。其家人雖曾向社會福利署投訴，但該署告之事件不屬虐兒，炮轟該署「係咪要等到小朋友死咗先得！」社署回覆時僅指，接獲有關懷疑受虐待事件的呈報，個案社工會繼續跟進。

社署最新統計顯示，本港去年有940宗新呈報的虐兒個案，當中約60%是被父母虐待。虐兒個案中，有41.4%涉及身體傷害或虐待，達389宗；其次屬性侵犯及疏忽照顧，分別有313宗及201宗。

據投訴人透露，該對兄弟自父母離婚後與母親同住，疑遭母親虐待。其中哥哥去年在停課期間曾每周只沖澡一次，大腿內側及屁股股溝的皮膚因清潔不足而發炎，不但痕癢，亦會流血流膿，需接受引流手術，惟其母親拒絕為其搽藥膏，更曾辯稱「無出街唔使沖涼」。另外，弟弟去年被發現，一旦發脾氣便不能用膳，母親亦不會「留飯」，弟弟變相要「餓到天光」，體重在短短數月內由24公斤暴跌至20公斤。本港男童生長圖表顯示，8歲男童體重中位數為24公斤，而20公斤屬第10個百分位數，換言之，100個同齡男童中，有90人較弟弟重，即弟弟屬偏輕。

兄弟倆的家人曾多次要求母親改善，卻不得要領，惟有轉向社署投訴，並向該署提供母親承認拒絕為兒子搽藥膏等證據。不過，他指社署雖有就此召開會議，但不知該署有否把上述證據納入議程，事後更指個案不屬虐兒或疏忽照顧，質疑社署包庇母親，炮轟署方在具證據情況下亦不作跟進，「係咪要等到小朋友入院或死咗」，才能確認個案屬虐兒。

社署回覆時，未有正面回應有關情況會否影響兄弟倆的身心健康，僅指早前接獲有關2名兒童懷疑受虐待事件的呈報，已按既定程序進行調查，及召開多專業個案會議作詳細討論，並向其父母解釋跟進安排，又指個案社工會繼續跟進及提供適切支援。

議員麥美娟指出，因未有接觸該個家庭，難以判斷事件是否涉及虐兒，但她擔心，若兒童受虐又未獲及時援助，或會出現悲劇，認為社署應作家訪並長期跟進事件，並在有需要時尋求警方協助調查。