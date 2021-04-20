東區醫院停車場現可疑行李箱　警封路交EOD引爆

今日(20日)凌晨1時09分，東區醫院停車場對開一個垃圾桶外，有一個約2呎乘1呎行李箱內疑裝有可疑物品，警員接報後到場查看，並通知爆炸品處理課(EOD)到場，出動拆彈機械人將其引爆；現場連接東區醫院一段樂民道須封閉，現場毋須疏散。

柴灣分區指揮官蔣瑞菁表示，今日凌晨約1時左右接獲報案，指有一個手提行李箱被人放置在柴灣樂民道近東區醫院停車場對開一個垃圾桶旁，由於警方留意到今日有人透過社交媒體，聲稱會於警署或醫院範圍擺放爆炸品或其他危險品，故警方接報後大為緊張，派員到場初步調查後，隨即通知爆炸品處理課到場協助處理。

爆炸品處理課人員抵埗後，由警員將一段通往醫院及柴灣警署的樂民道封閉，爆炸品處理課人員隨即出動拆彈機械人將可疑物品引爆。初步檢視，證實行李箱內空空如也，並無爆炸品，而行李箱表面亦無寫上任何字句，案件列作發現可疑物品，已轉交東區警區刑事調查隊跟進。此外，蔣亦呼籲市民切勿將一些垃圾胡亂棄置、或切勿嘗試將一些破壞社會安寧的物品或事件繼續引發。

及至凌晨4時許，爆炸品處理課人員收隊離場，負責調查探員亦將涉事行李箱檢走查驗。