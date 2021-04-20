東方日報A1：南亞疫軍湧港　變種病毒四散　殺到中環

變種病毒殺入本港，籠罩核心商業地帶！首宗流入社區、帶有變種病毒的29歲印裔男工程師，其同住女友人前日確診，同樣被驗出帶有變種病毒，她於中環雲咸街60號中央廣場的「Optimal Family Health」診所任診所職員，確診二人日前亦曾到訪尖沙咀海港城逛街，光顧港威商場的「Le Dessert」，故上址均被納入強檢公告，病毒恐遍布中環及尖沙咀等商業心臟地帶。有議員批評當局應對變種病毒歎慢板，印度早在一月疫情持續升溫，日增逾萬宗確診，惟當局繼續視而不理，中門大開任由變種病毒進入，致本港第5波疫情恐隨時爆發。

衞生防護中心昨日透露，該名31歲女子沒有外遊史，無病徵，CT Value（病毒載量）為30，即傳染力低。中心指，患者為中環「Optimal Family Health」診所職員，曾接待客人及為病人抽血，昨已安排與該確診個案的密切接觸者，包括診所職員和病人到檢疫中心進行檢疫。該廈已於前日被納入強制檢測公告，須於今日前接受檢測。

記者昨午到涉事診所視察，診所門口張貼告示，指診所內有一名護士確診，診所會暫時關閉，至本周三（21日）重開。當局於中央廣場對出的雲咸街設立臨時檢測站，直至下午五時仍有約30至40人排隊做檢測。完成檢測的彭太與其兒子表示，其子上周四曾到中央廣場看牙醫，雖然過程全程戴口罩，但認為仍需進行檢測，以盡公民的義務。

涉事印裔男工程師，其基因排序初步結果顯示屬南非變種病毒。感染及傳染病科專科醫生林緯遜指，現時本港被驗出帶有變種病毒株個案，多以英國及南非的變種病毒，他解釋前者現時數據顯示，其傳播力、感染後的入院率、死亡率及嚴重併發症的機率較高，後者的研究數據不多，最大擔憂是流入社區後會影響新冠疫苗的效用，而目前本港購入的兩款疫苗僅得由內地及德國研發的復必泰能應對變種病毒，惟相關數據不多，但仍有效可中和變種病毒。

議員葛珮帆認為，當局如一早收緊防疫入境措施，便可避免今次兩宗流入社區N501Y的變種病毒株個案，她指自己翻查紀錄，印度疫情持續升溫，由一月初的單日逾萬宗，升至最近日增10多萬宗。她批評今次事件明顯是當局反應慢，更無辜殃及本港核心商業地段，影響從業員工作。葛又指，雖然當局日前已「補鑊」禁飛高危地區到港，但強調不能掉以輕心，促請當局延長現時仍在檢疫、由高危地區到港人士的檢疫期。

本港昨日新增12宗確診個案，其中11宗為輸入個案，一宗與本地個案有流行病學關連，為屯門友愛邨愛暉樓第2座8樓的住客，不排除該處有橫向傳播，當局昨安排全層撤離。本港至今個案累計11,696宗，另初步確診個案少於10宗。

11宗輸入個案方面，有7宗是印度輸入，菲律賓有3宗，餘下一宗來自美國，其中4宗被驗出帶有N501Y變種病毒株，涉及一男3女，年齡介乎一歲至45歲，當中兩人檢疫期間分別入住北角華美達盛景酒店及西營盤華美達海景酒店，前者為一歲男嬰，於4月9日乘搭AI1314由印度到港，後者為45歲女，於4月4日乘搭UK6395由印度到港。

近日多宗輸入個案檢疫期間入住華美達集團旗下多間酒店，衞生署表示，日前在尖沙咀華美達華麗酒店採集的5個環境樣本（5間房間的門柄位置），經化驗後均無發現新冠病毒，亦未有酒店員工或住客初步確診。至於同一集團旗下的北角華美達盛景酒店及西營盤華美達海景酒店，署方指仍在調查中。

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