許樹昌促加強檢測揪變種病毒　認同港星旅遊氣泡先擱置

新冠肺炎疫情反覆，確診變種病毒的印度裔男子被驗出帶有「E484K」病毒株，相信是來自南非的變種病毒。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早(20日)在電台節目表示，由於變種病毒的傳播力較一般病毒高6至7成，疫苗保護率亦會下跌，即使以往感染過非變種病毒的人士，亦有機會再次受感染。

他又指，該患者21日酒店檢疫期間曾做3次鼻咽拭子檢測，結果都未有驗出病毒，推斷或因病毒潛伏期較長，亦有機會在檢疫酒店內、因環境污染受感染。至於該患者會否是被其同住女友人傳染，許認為機會不大，因變種病毒株傳播力較高，但現時未見在社區傳播。他又指，暫仍未能確定會否出現社區爆發，加上染疫的印度裔男患者曾在社區活動，建議當局要留意14天內有無其他涉及南非變種病毒的本地個案。

至於本港與新加坡商談建立「旅遊氣泡」的進度再次擱置，許認為，當地與本港同樣遇到變種病毒的問題，不少印裔人士入境後曾做多次檢測，當時都未有驗出病毒，最終出了社區才確診，建議兩地先解決變種病毒問題，才正式推出「旅遊氣泡」。