90歲老婦遭電騙失2.5億元巨款案　19歲青年涉案被捕

電話騙案在港發生多年，其中一宗去年發生的案件，受害人為90歲婆婆，被騙走共約2.5億港元款項，成為歷年涉及最高金額的假冒內地官員電話騙案。警方今(20日)表示，中區警區重案組第2隊經深入調查後，於3月25日在天水圍區拘捕一名19歲姓黃男子，涉嫌以欺騙手段取得財產。他現已獲准保釋候查，須於本月下旬向警方報到。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

據了解，受害人居住在山頂獨立屋，有1名外籍司機及兩名家傭同住。案件發生於去年8月，老婦接獲一名自稱為國內官員的電話，聲她牽涉內地一宗嚴重案件，對方更說出老婦多項個人資料，接著騙徒事有緊張地要求她將款項轉帳至指定戶口，以調查是否涉及「黑錢」。隨後數天，有一名自稱國內公安的人士到達受害人的住址，並提供了一部電話予受害人作聯絡之用。

老婦為洗脫嫌疑，於是聽從對方之言，先於去年8月12日，按指示將港幣790萬存入騙徒的銀行戶口。騙徒食髓知味，繼而於同月13日至今年1月4日期間，向受害人繼續訛稱因調查而需要匯款。老婦未有懷疑，直接將約港幣2.5億分十次存入騙徒的兩個銀行戶口。

然而，其中一次犯案，騙徒竟指示要求受害人的私人司機，駕車帶同自己及受害人到銀行辦理轉帳程序。受害人家傭立即致電其女兒，告知可疑情況，而其女兒亦覺事有蹊蹺，於是拜託親戚到銀行觀察。但觀察過後，受害人的女兒及親戚未有就事情追問，導致騙案繼續發生，最終受害人最終5個月內被騙去2.5億。

直於今年3月2日，受害人女兒始揭發事件，並由律師陪同下向警方報案，最終才凍結騙徒戶口900多萬港元。