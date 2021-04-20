英國關注黎智英非法集結罪成判囚　港學者斥指指點點

英國外交、聯邦及發展事務國務大臣艾哈邁德勳爵（Lord Ahmad of Wimbledon）周一（19日）在國會上議院接受有關香港問題的質詢，有議員關注8.18集結案中壹傳媒黎智英、李柱銘等多位泛民人士被判囚，香港有學者斥英國對香港事務指指點點。

艾哈邁德勳爵指，不能接受香港政府起訴著名泛民人士，必須停止。他形容和平示威是香港生活方式的重要基石，受《中英聯合聲明》和《基本法》保障，必須維持。英國會繼續向中國和香港政府表達關注，聯同國際夥伴支持港人。

上議員奧爾頓勳爵（Lord Alton of Liverpool）直指，李柱銘、吳靄儀、黎智英等人的審訊如同中世紀星室法庭（star chamber）和前蘇聯史太林時代審訊騷（show trials）。當傀儡敗壞法律時，應在下次聯合國人權理事會會議譴責中國的違法違約行為。艾哈邁德勳爵回應指，英國已帶頭在人權理事會發聲明，取得愈來愈多支持。

另外，有議員提到前港督彭定康上周與英國103位跨黨派議員去信英揆約翰遜，要求英方制裁嚴重侵犯新疆維吾爾族人權及打壓香港民主運動的中國官員。艾哈邁德勳爵指，若有任何制裁措施必會與夥伴聯合進行。有議員亦問到英國政府除了給予持英國國民（海外）護照（BNO）申請入籍途徑外，還有甚麼改善港人自由的政策，艾哈邁德勳爵回應稱BNO簽證計劃運作良好，英國一向會按個別情況考慮被迫害人士的庇護申請。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評英國政客扭曲當時情況，雖然該集會表面上是和平示威，惟按當時社會形勢，黎智英及李柱銘等人的舉動，無疑是鼓動了後期不少的暴力事件，情況與北愛爾蘭正發生的警民衝突不相伯仲，但中港官員亦不會發文譴責英方。

陳批評英國政客對其他國家事務指指點點，並無尊重香港法治。他質疑背後有資金支援他們從事反華工作，又斥彭定康在英國任何事務上已無角色，但卻一直「食老本」，以回應香港議題「刷存在」，博取媒體報道。

此外，時事評論員陳雲生狠斥彭定康在政壇上只是「三流小丑」，有關政客的言論如「黑社會鬧人唔守法一樣」，「不甘寂寞」要刷存在感。他表示，英方理應心知肚明，香港人權情況在英治期間如何被剝削；又指大英博物館大部分館藏由各地掠奪所得，反問英國政客有何資格談論香港人權問題。

陳認為，英國內部面對疫情、脫歐後經濟不穩等問題，國民怨聲載道，質疑這些政客藉香港議題發揮，只為轉移國民視線，批評是無恥的行為。