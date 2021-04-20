學生疫下學習停滯　智庫指連帶影響成長後收入　料總失2703億元

新冠肺炎疫情持續至今逾一年，全港學校經歷長時間停課，對學生及經濟本身亦有一定影響。有民間智庫參考世界銀行發表的研究報告，估算本港學生因停課，減少學習機會而長遠帶來的收入損失，總收入損失可達到2,703億港元，平均1名學生在工作生涯中有33萬港元的收入損失，而來自高及低收入家庭的學生，其收入損失更可相差超過一倍。

民間智庫「MWYO青年辦公室」指，疫情下停課，本港大部分學校有提供網上課堂以暫代面課，而網課的成效愈高，學生在這一年的學習成果損失便愈少。惟網上學習的成效視乎學校及政府有否提供足夠資源為所有學生提供網學課，以及學生有否充足的硬件支援，如平板電腦及穩定的網絡。

智庫續指，部分基層學生在停課期間缺乏網課所需硬件，故估算平均本港學校的網課學習效能僅得50%，即是停課期間能追回平均學習進度的僅一半。

假設停課對學生造成永久經濟損失、每年折現率為3%，以及畢業後工作生涯共45年，智庫估計平均每位學生的終身收入損失現值近33萬港元；就全港中小學和大專院校約82萬學生人口計算，一共損失約2,703億港元。

智庫續指，來自富裕家庭的學生可補習，以維持學習進度，某程度上能抵銷停課帶來的負面影響。但低收入家庭或因硬件設備不足，因而窒礙學生在家學習的進度，增加他們停課期間的學習損失。

假設停課對學生造成永久經濟損失，智庫估計每名高收入家庭學生的累計減少收入達21萬港元，而低收入家庭或因硬件設備不足而窒礙學生在家學習的進度，從而增加他們的學習損失，因而估算每名低收入家庭學生一生累計減少43萬港元收入，高低收入家庭的學生損失收入，可相差超過一倍。

智庫建議政府向低收入家庭的中小學生提供補習券，資助金額應定為每月1,500港元，為期12個月，並只適用於教育局註冊補習社。社會福利署亦可安排特別防疫措施以維持課餘託管服務。