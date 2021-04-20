情場大食男背妻暗交30港女　兼假扮「索女」網騙2男50萬元

澳門1名25歲已婚貨車司機涉嫌偽造證件冒充當地公務員，背妻結交30名香港女子，並「腳踏五船」，與4名女子發展婚外情。司警同時懷疑他涉及「網戀」騙案，於社交軟件中假扮「索女」，詐騙2名澳門男子合共50萬澳門元。司警於調查中再發現疑犯妻子涉嫌偽造假證方便「走水貨」，夫妻二人雙雙被捕。

司警今(20日)公布案情，司警收到澳門廉政公署通報的1宗舉報揭發事件，疑犯自稱為澳門公務員，透過社交軟件展示政府部門的職員證及內部文件，以博取受害人信任，其中4名香港女子與疑犯發展成情侶。疑犯再偽造香港機場工作證，暪騙妻子須來港工作，實質為與情人見面。司警調查後發現涉案證件及內部文件均為偽造，疑犯亦非公務員。

司警再發現疑犯多年前更假扮「索女」，以幫助家人籌錢及經濟困難為由，向2名與其「網戀」的澳門男子，騙款達50萬澳門元。

疑犯本月4日駕車從香港返澳門後接受隔離，前日(18日)完成檢疫離開時被捕。司警在其身上及車上搜獲偽造的政府部門職員證、內部文件及大學畢業證書等，並在其車廂內檢獲1部存有偽造文件電子檔的電腦。疑犯亦涉嫌偽造香港的航空公司證件，瞞騙其妻來港工作。司警同時揭發嫌疑人的妻子使用3張偽造的外僱證件及內地身份證明文件用作「走水貨」，現正追查假證來源。