基金興訟求披露被投訴教師身份　團體被拒介入

一間基金公司去年要求教育局披露過去一年教師專業失德個案的涉事者身份、任教學校、及教育方跟進行動等資料，但遭教育局拒絕。該基金遂入稟申請司法覆核，要求法庭下令教育局披露資料。 案件已定於今年5月20日在高院原訟庭開審。不過一個教育團體其後申請介入案件，並指其可協助法庭處理本案。原訟庭今天（20日）開庭處理其申請。法官周家明在聽取訴訟各方陳詞後，認為該團體未能為法庭提供到額外協助，拒絕其介入申請，且下令該團體需支付基金5萬港元訟費。

代表該教育團體的律師於庭上指，其會員擔心若申請人於本案勝訴，所有涉事教師的身份及資料被公開，會出現被人起底的情況，令教師出現壓力、擔心自己及家人的安全受威脅，並擔心引發標籤效應。該團體現時已有4個相關個案待處理，認為這些個案可協助法庭理解教師的憂慮。

基金一方則表明反對該團體介入案件，作為擬答辯人的教育局則表示持中立態度。法官裁決時就指，該團體所提出的個案，教育局已有誓章提供近似資料，團體提供的資料在法律及事實層面上，均不能為法庭提供額外幫助，因此拒絕其申請。裁決後基金隨即要求團體支付其訟費，據悉要求金額為10萬港元。不過法官指是次申請簡單直接，只需約半小時聆訊，最後只下令該團體支付5萬港元。