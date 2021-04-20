料仍有2000港人在印度　毛漢批港府歎慢板應一早禁飛

政府前日（18日）宣布實施地區性航班「熔斷機制」，由4月20日0時0分起，禁止所有從印度、巴基斯坦及菲律賓來港的民航客機着陸香港14天。香港印度協會前主席毛漢今（20日）表示，預料現時香港仍有約2,000名港人在印度，部分為嫁到印度的女士。他又認早認同港府對當地的航班實施「熔斷機制」，直言「一早應該要停」。

毛漢今日出席電台節目時表示，由於印度當地最近有數個大型節日，外出慶祝人數高達20萬人，令該地的疫情大規模爆發，醫療系統更是面臨崩潰，透露不少患者趕不及送院治理已離世，若不啟動機制，造成大量人回港，會令人擔心香港的應付能力。

他估計，部分從商的印度人早在數月前已回港，不少近期由印度回港的為退休人士，部分在子女的提議下回港，以求「避疫」。被問到澳門延長來自印度等地區的檢疫期，毛漢認為延長檢疫期的作用不大，因若有急切需要回港的人「籌都籌到錢番嚟」，而若是較為富有的人則「28日喺酒店當嘆下」。

政府早前把印度、巴基斯坦及菲律賓列為《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下的極高風險A組指明地區，禁止曾逗留於該地區超過兩小時的人士登上任何來港的民航客機，為期14天，以避免相關地區人士經轉機到港。