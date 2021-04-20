襲擊清路障途人　工程判頭認傷人囚40個月

前年反修例示威不斷發生，示威者多會架設路障，亦有人因清理路障而被告指罵或「私了」。一名工程判頭在前年12月凌晨途經旺角街頭時，遇有人清理雜物路障，他誤以為對方手執鐵技想攻擊年輕人及是「白衣人」，遂圖制止而衝前拾起鐵狀物件襲擊對方，致對方頭部受傷而需縫10針。判頭今（20日）於區院承認一項有意圖而傷人罪，法官不接納其說法，直斥他用極之歹毒的手段，襲擊及阻止一名見義勇為且無私的市民，且行為亦是幫助其他暴力示威者，將他判囚40個月，並下令他須向事主賠償2萬港元。

被告梁啟樂（34歲），承認於2019年12月1日，在旺角道與彌敦道交界意圖使X身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。案情指當日凌晨，X（53歲）途經上址時，看見有垃圾、欄杆等路障阻塞交通，遂自發上前移開路障，卻遭約10名示威者包圍辱罵，並叫他停手。X感到危險而拿出電話欲拍攝，被告突然走近X，並以長形重硬物襲擊X頭部，令X暈倒，過程被人拍下。X其後轉醒，又被包圍，後終被送院治理，其左邊頭頂有4厘米裂傷及需10針。被告被捕後在錄影會面中稱，當時聽到聲響，看見似是「白衣人」的人想攻擊他人，他遂衝過去圖制止對方，故拾起長形鐵擲向對方後離開。

毒品調查科財富調查組總督察張恆暉表示，法庭的裁決充分反映案件的嚴重性，亦有一定阻嚇性。警方重申對所有暴力的行為，絕不姑息。根據法例第212章《侵害人身罪條例》，傷人為非常嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰可以終身監禁，市民切勿以身試法。