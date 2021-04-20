接種2劑疫苗可放寬至3日1檢　8成活躍跨境貨車司機已完成

港府早前曾公布，會為完成打兩針的跨境貨車司機放寬檢測措施，由本周五（23日）零時起，完成接種兩劑疫苗滿14天的跨境貨車司機入境深圳及珠海時，可由每日一檢放寬至三日一檢。公務員事務局局長聶德權今（20日）表示，幸獲廣東省政府支持，才能達致通關便利。至目前為止，約8成活躍跨境貨車司機已完成接種兩劑疫苗。

聶德權今午在個人社交專頁表示，記得早前到疫苗接種中心與跨境司機交流，司機大吐苦水，認為每日一檢造成不便及困擾，熱切希望在接種後能豁免措施。他強調，通關問題除了同事努力，也幸獲廣東省政府支持才能成事，並期望接種率逐步提高，更多便民措施可實施。

他在貼文中轉載政府「添馬台」最新資訊，指目前已有約8成的活躍跨境貨車司機接種了兩劑新冠疫苗。由4月23日零時起，已完成接種兩劑新冠疫苗滿14天的的跨境貨車司機，如通過「粵康碼」系統收到廣東省根據運輸署提供的資料而發出的信息，入境深圳和珠海時只需持72小時核酸檢測陰性證明，毋須進行每日入境核酸採樣。