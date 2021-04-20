陳淑莊違禁聚令案　證人指酒吧內有人提參選

前立法會議員陳淑莊涉嫌於去年4月違反禁聚令，在旺角一間酒吧與多人聚會，被票控一項參與受禁群組聚集。她與同案被控的香港中小企食店聯盟召集人林瑞華、及酒吧男負責人陳偉才均否認控罪，案件今（20日）在九龍城法院續審。昨被發拘捕令的目擊市民今由警方帶上庭作供，表示當晚在酒吧內，聽見有人「開咪」談及有意參選立法會，有女聲更提議通宵飲酒至翌晨，再直接到立法會出席選舉記招。

陳淑莊及林瑞華各被票控於2020年4月2日與4月3日間，在大南街27至31號地下1及2號舖「HANDS」酒吧參與受禁群組聚集。該酒吧負責人陳偉才則被票控兩罪，指他於同日同地，營運有受禁群組聚集進行的地方，並明知而容許該聚集進行；以及指他作為餐飲業務負責人，容許某人在進入該酒吧前，未有先為該人量度體溫，及在酒吧內容許多於4人同坐一桌。

裁判官昨向男子吳楚勤發出拘捕令，指他未有依時到庭作證人。警方隨後執行拘捕令，並在今日把吳帶上法庭。吳解釋指當初表明拒上庭，是因為「有啲驚」，而昨日則因感頭暈不適，「身體支持唔住」，因此沒有到庭，他就此表示抱歉。他供稱案發當晚他與昨日作供的證人潘美美等人到大南街後，潘與另一人到毗鄰糖水舖，他與一名男友人則到涉案酒吧。吳甫到酒吧職員便說「呢度今晚畀人包咗場」，問他介不介意坐在近門口的枱。他遂按職員指示坐到門口位置，過程中沒人要求他們量度體溫。之後他見到林瑞華自酒吧步出，與門外的人談天。因對方屬政治人物，吳出於好奇拍攝了一段約5分鐘的片段。隨後大批人陸續抵達酒吧，吳稱「聽到佢哋講話嚟開會」。當陳淑莊到場時，酒吧即傳來歡呼聲，場內氣氛高漲，吳形容「類似好多歌迷歡迎咁」。

吳續指，未幾有人用咪高峰說話，有女聲說「嚟緊Gordon會參加立法會選舉，大家要支持佢喎」。約3分鐘後，又有一把男聲說「聽日我喺立法會會有記招，大家會唔會嚟支持我？」，有女聲回應「不如我哋今晚飲到聽朝9點半，到時直接去立法會」。辯方向吳指出，吳到酒吧是為了跟蹤陳淑莊或林瑞華，又質疑他有心針對各被告作假口供，當日根本無人提及選舉事宜，職員也有為他量體溫。吳一概否認說法。