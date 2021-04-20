銀行主任串謀母親偽造業績　子判社服母判感化

銀行主任為求業績，透過任職酒樓經理的母親安排母親同事在其銀行開設支薪戶口，並在戶口製造大額提存紀錄，以向銀行詐騙佣金，結果令銀行向他多付4520港元佣金。他與母親較早前於東區裁判法院認罪，今天（20日）分別被裁判官判處160小時社會服務令及1年感化令。

首被告30歲林其鋒，案發時任職渣打銀行客戶拓展部主任；次被告是其56歲母親張佩君，則任職金御海鮮酒家的分店經理。兩人被控一項串謀詐騙罪，指2人涉嫌在2017年4月11至12月18日期間一同串謀詐騙渣打銀行，不誠實地促使個別人士在銀行開設戶口，以及未經授權把款項轉入和轉出該些戶口，從而提高用作計算林其鋒季度佣金的銷售額。

辯方求情指，首被告在案件揭發後已被停職，上次認罪後已被正式解僱，涉案款項將交還公司，希望法庭考慮到被告有悔意、有決心改過，依從感化官意見判他社會服務令。而感化官認為次被告需要一些輔導，認識法律及了解犯法的後果，故建議判她感化令。

主任裁判官羅德泉考慮兩人犯案的目的及背景，首被告想達到工作上的指標、次被告就想協助兒子達成公司要求的目標，決定依從感化官建議，判首被告社會服務令，次被告則判處感化令。