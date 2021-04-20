3律師參與非法集結獲判緩刑　團體斥判刑過輕促律政司上訴

法庭早前就前年8‧18非法集結案判刑，多名律師包括李柱銘、吳靄儀及何俊仁獲判緩刑，有團體認為法律界人士知法犯法，但司法機構判刑太寬鬆，促律政司上訴並加重刑期。

司法關注組4人今日(20日)由遮打花園遊行至律政署，沿途抗議法庭輕判8.18及8.31非法集結的專業人士。團體指李柱銘、吳靄儀及何俊仁律師帶頭教唆公眾違法，批評法庭判處緩刑屬處罰過輕，怒斥司法獨大、法官濫權。他們又質疑法官欠缺監管、親疏有別量刑導致罪魁禍首可逍遙法外。他們批評香港司法存在太多荒謬現象，質疑法律考量不是按事實而是按立場或客觀需要。

此外，團體舉例指前香港眾志主席羅冠聰曾於2017年返港時遭示威者襲擊，該批人士曾被判即時入獄3個月，反觀本次8.18及8.31案件的犯罪者身為法律界而知法犯法，但法庭反而全部判處緩刑，批評司法不公。團體要求律政司馬上提出上訴，要求加重各人刑期，一視同仁彰顯法治精神，認為法庭最少應判處3名法律界人士2年或以上的刑期才算合理。