逾60%市民不滿政府抗疫表現　學者批政策離地

第4波新冠肺炎疫情接近尾聲之際，豈料變種病毒日前殺入社區，令市民人心惶惶。有機構最新民意調查顯示，有近六成受訪者不滿政府抗疫表現，較上次調查增加約2至3個百分點。有學者分析認為，市民持續不滿當局抗疫表現反映政策「離地」。

香港民意研究所在本月12日至19日以網上問卷形式，收集了656名「香港市民代表組群」市民，及5,705名「香港市民自結組群」市民，了解他們是否滿意港府應付新冠肺炎的表現。

在「代表組群」中，有56%受訪者不滿政府抗疫表現，較3月29日至本月12日的調查結果相比上升2個百分點；至於表示滿意的受訪者僅得17%，較上次調查下跌5個百分點。而在「自結組群」中，有68%受訪者不滿港府表現，較上次調查增加3個百分點。

大專兼任講師龔偉森認為，市民現時能得知外國情況，了解甚麼措施有效或無用，惟在市民判斷力提高下，政府依然我行我素。他認為市民是以務實角度考慮，相信因政府抗疫措施阻礙他們日常生活，或未能有助改善情況，才會有如此高的不滿率。他強調，如市民持續不滿政府抗疫措施及手段，即反映政府未有聆聽民意、政策「離地」。