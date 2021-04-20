天水圍餐廳驚現巨鼠　身型龐大網民驚呼「以為係貓」

片段所看，巨鼠約有一隻手掌大。(Fb群組「我食在元朗。你卻在大牌檔」)

天水圍餐廳驚現巨鼠！有網民日前在天水圍一間連鎖餐廳內，發現一隻有如手掌大小的老鼠貼着玻璃門外，似是已經在餐廳內良久，十分嚇人。有網民直言該老鼠體形有如貓般龐大，更有網民暗諷店舖要「養老鼠看舖」。

有網民在昨(19日)於Facebook群組「我食在元朗。你卻在大牌檔」上發文，表示昨晚途徑天水圍嘉湖新北江商場附近一餐廳時，「無啦啦就見到一隻非常好動而且大隻嘅米奇」。在其上載約10秒的片段中，玻璃門外看見一隻巨型老鼠，大概有一隻手掌大小，該老鼠在門外對着門鎖，貼着玻璃門，在門旁放有一個白色膠碗在地上，似是一向餐廳用來盛載老鼠藥器皿。

片段所看，餐廳已經關門，內未見有食客，但老鼠似是「困」在餐廳內，難怪該名網民在貼文中指，「相信都好食好住」，暗示在老鼠似是在餐廳窩藏良久。貼文引起大批網民留言，有網民直言老鼠身軀極為龐大，形容是「五星級巨鼠」，又稱「以為嗰隻貓來」，更又網民暗諷到「人哋養老鼠看舖」，又指該商場衞生環境欠佳。