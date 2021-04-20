傳國泰6月再裁機師及後勤　工會：員工人心惶惶　資方態度含糊

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，去年領取港府大筆公帑救亡後，隨即停運旗下港龍航空，並大規模裁走5,300名本地員工，被斥為無良心。有工會今（20日）透露，有傳國泰會在6月再度裁員，受影響職員包括辦公室員工、後勤及駕駛波音777的機師，有關人士向資方查詢，僅獲回覆沒有進一步消息提供，工會批評有關回覆模棱兩可，促國泰盡快公布情況，以免內部人心惶惶。東網正向國泰查詢事件。

香港民用航空事業職工總會主席李永富指出，有關消息傳出後，工會曾向國泰查詢情況，獲回覆指疫情下航空業復甦速度未明，暫時尚有能力聘用現有的員工，但強調要「睇住先」，未就裁員的傳聞則提供進一步消息。

李續指，不少航空業職員家中「有大有細」，部分亦要供樓，疫情下，不少員工被迫放無薪假，每月薪酬大減11%至25%，部分甚至僅得約7,000港元月薪，經濟壓力大增。他批評，國泰的回覆模棱兩可，公司內部已再度人心惶惶，促國泰若打算裁員，應盡快公布計劃詳情，事前亦應先推出自願性離職計劃。

翻查資料，國泰今年3月公布去年全年業績時，行政總裁鄧健榮拒絕正面回答會否裁員，僅指目前市場復甦前景不明朗，集團須保持靈活性作應對，揚言不會排除任何可行措施，換言之，國泰並未否認有裁員計劃。