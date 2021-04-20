中大研AI助篩查新冠病人徵狀　40毫秒完成　準確率達96%

人工智能或可協助診斷新冠肺炎！香港中文大學研究團隊開發了一個人工智能系統(AI)，可快速及準確地自動檢測胸部電腦斷層掃描(CT)影像上的新冠肺炎感染徵狀，其準確度高達96%，料可用於診斷、監察治療病情進展及預測治療成效。

團隊建立的AI模型已在內地和德國多個數據中心進行了獨立的外部驗證，結果顯示，該AI模型在香港及其他地區患者的CT影像上都具有病變檢測性能。中大醫學院影像及介入放射學系助理教授蘇宛彤稱，AI具有明顯的速度優勢，傳統臨床閱片流程上，醫生檢查一個CT影像需時約5至10分鐘，而AI僅在40毫秒內即可完成評估整個CT影像，可提高臨床診斷效率及減省相關人手。

中大工程學院計算機科學與工程學系助理教授竇琪亦稱，傳統AI學習方法上有限制，因以往需先中央收集數據，惟涉及患者敏感的個人資訊，加上不同機構間成像掃描的差異，令AI未能收集到足夠的資料，而今次研究的AI採用聯邦學習方法，各國透過交換模型參數代替數據交換，有助解決以往AI學習所面對的問題。

被問到現時出現變種病毒，AI可否辦識到，中大醫學院影像及介入放射學系系主任余俊豪指，現時數據主要收集未變異的病毒，但相信如未來有變種病毒相關確診個案，可再加入AI系統內。

他續指，此系統另可應用在腫瘤病症的診斷及追蹤治療反應上，有助減少醫學圖像分析所需人手，但AI須另外學習腫瘤相關病例，相信系統在國際上有競爭力，如可製成軟件出售，料會在醫學界中「受歡迎去用」。