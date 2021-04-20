疑涉中大二號橋暴動　4大專學生區院受審

網民前年11月發起「黎明行動」在多區堵路，警方欲進入中文大學搜查，引起中大生反彈，雙方於中大二號橋爆發激烈衝突。期間4名來自不同院校的學生被捕，被控暴動及使用蒙面物品等罪，他們今天（20日）在區院否認控罪，案件開審。控方指4人身穿黑衣、戴上手套及蒙面物品身處暴動現場，更在警方作出多次勸喻後仍留在現場直至被捕，並曾嘗試反抗及逃走等，認為4人定當參與其中。

3男1女被告依次為陳起行（21歲）、李俊皓（24歲）和張俊浩（18歲），及23歲女被告鄧希雯。4人同被控一項暴動罪，指他們於2019年11月12日，在中大二號橋及環迴東路一帶，與黃亭陶及其他不知名人士參與暴動。陳、張及鄧則各自被控一項在非法集結中使用蒙面物品罪，指他們分別使用眼罩、防毒面罩；而張再被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他管有一支雷射筆。

控方開案陳詞指，中大二號橋橫跨吐露港快速公路及港鐵東鐵線，並與環迴東路連接成「T」字路口。案發前一日，二號橋被人佔據，更有大量雜物從橋上擲向行車路及火車路軌，導致交通嚴重癱瘓。此外，亦有人使用汽油彈、磚頭等攻擊在場警員。 警方在驅散二號橋的佔領人士後，至案發日仍有派員駐守。在警方防線對面則有大量雨傘等障礙物，後方有數十名黑衣口罩人士聚集，有人向警方發射激光、指罵及叫囂等，並有數人在草叢間窺探警方部署。

案發日下午2時許，警方與校方商討後，曾撤去部分警員，之後卻有人向警方防線推進。高級督察鍾家平雖作出警告，但未能阻止該些人前進。警方期間拘捕包括4名被告及控罪提到的黃亭陶，期間有被告反抗及嘗試逃跑。警方後來拘捕4被告，並在張俊浩身上搜獲一支雷射筆。