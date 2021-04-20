科興疫苗應對南非變種病毒抗體水平跌7成　復必泰跌9成

變種病毒全球肆虐，各界擔心新冠疫苗未能有效應對，政府專家顧問、衞生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌今（20日）公布最新疫苗數據，由內地生產的科興疫苗未能有效應對變種病毒，以抗體100%為例，遇到英國變種病毒（B.1.1.7），其抗體水平會下跌一半；遇到南非變種病毒（B.1.351），更下跌7成。而按衞生防護中心有份整合的資料顯示，復必泰疫苗在應對南非變種病毒時，有效率將下跌9成，但仍有一定效力。

據內地一項研究顯示，以一名康復者的血清來應對英國變種病毒，以抗體100%為例，其保護率會剩餘90%，應對南非變種病毒則50%。至於接種科興疫苗，應對英國變種病毒，其保護率剩餘一半，南非則下跌7成。許樹昌強調，相關實驗結果是透過抽血在體外進行中和抗體研究，並非實戰經驗，但認為有科學參考價值。

許指，世衞將於本月底審批科興最新數據，料很大機會獲批緊急使用，又透露疫苗專家委員會將於本周四（22日）就孕婦接種建議進行討論。

此外，衞生防護中心亦有綜合現時各種疫苗應對變種病毒株的數據，由內地復星醫藥與德國藥廠BioNTech合作研發的復必泰疫苗，應對未變種病毒的有效率達95%、應對英國變種病毒則多於85%、南非則下跌9成、巴西則未數據顯示。許樹昌指，現時數據顯示能有效應對南非變種病毒，分別有美國藥廠強生及美國生物科技公司Novavax疫苗，兩者的抗體水平分別有52%及48.64%。