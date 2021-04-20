濕地公園擬1.35億元翻新　引入AR訪客如置身水底

天水圍香港濕地公園在2006年起落成，至今開放近14年，出現老化迹象，有見及此，政府建議斥資1.35億港元，用3年時間為公園翻新，包括在入口處引入AR（擴增實境），讓訪客利用程式感受水底生境，並加入蜻蜓生態池等，又會加入多個互動元素，期望於2022年第3季至2024年第4季分階段完成。

漁護署表示，香港濕地公園落成多年，展品數目近800件，但由於替換構件難於在市場上購置，加上展品不符合科技標準等，建議斥資1.35億港元，更新多個展覽場地，包括在入口選用擴增實境程式，讓訪客可用手機來感受水底生境，又會更新現時4個展覽廊，如加入大型蜻蜓生態池，又會配合互動遊戲及科學元素展覽設施，並會以互動形式介紹香港濕地歷史等。

另外，署方又計劃推行網上購票，提供便捷的票務服務，訪客、學校、團體或旅遊業界可預先購買入場票，又研究增設展覽館客流量分析系統等。計劃料在今年第4季展開擬議工作，期望於2022年第3季至2024年第4季分階段完成，在工程期間會分階段關閉濕地公園展覽廊。