醫療集團被控鹽水當疫苗　辯稱僅作陳列之用

醫療集團被指藏有偽冒的「加衞苗9合1子宮頸癌疫苗」（HPV疫苗），接種後有機會增加死亡風險。集團及其負責人否認管有虛假商品說明的貨品罪，但控辯雙方經過多次討論後，始終無法就處理案件達成共識，案件今天（20日）在東區法院正式開審。控方指涉案「疫苗」內的液體只是鹽水，並非藥廠提供的原廠疫苗；辯方就解釋有關「疫苗」只是作陳列之用，並不會接種到客人體內。

被告港健醫療集團有限公司及其唯一董事張維瑄（55歲）各被控一項「管有已應用虛假商品說明的貨品作售賣或任何商業或製造用途」。控罪指他們在2019年7月11日，在銅鑼灣廣場2期一單位內，管有6枝九合一加衞苗疫苗，該等貨品均已應用虛假商品說明「MSD」，即指明為製造的人。

庭上播放被告張維瑄的錄影會面片段，她表示港健的業務主要是幫客人做美容療程及打疫苗，包括兒科疫苗、13價肺炎疫苗及本案所涉的加衞苗疫苗。她表示所有的加衞苗都從香港默沙東藥廠（即MSD）訂購。而平常用完的針筒會包好丟棄，但有部分用會用作陳列之用。

當海關人員問她為甚麼雪櫃有一些已經被使用的疫苗，她回應該雪櫃並非儲存正常疫苗的雪櫃，並解釋有數盒疫苗因儲存不當，令外包裝紙盒被倒汗水弄濕變皺，指「呢啲無客肯打，包裝唔靚」，但當時未想好如何處理，也不捨得丟棄，想着「可能自己打都得」，故先暫時存放在雪櫃。她又解釋當時正準備搬舖，所以店內物品擺放有些混亂，但強調職員都懂得分辨另一個大雪櫃儲存的疫苗才是給客人接種的。