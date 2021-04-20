衝突現場藏易燃液等物　2男生判勞教更生

去年母親節旺角爆發警民衝突，當日警方在新世紀廣場拘捕兩名分別15及17歲的中學男生，從他們身上搜出易燃液體、雷射筆等物品。他們較早前承認管有物品意圖摧毀或損壞財產、管有攻擊性武器、管有適合作非法用途的工具、及無牌管有無線電器具等多罪，今天（20日）在西九龍法院分別被判進勞教中心及更生中心。

本案17歲首被告高銘樂被判進勞教中心，15歲的次被告則被判入更生中心。控罪指，高於2020年5月10日在旺角新世紀廣場的公眾地方，管有一罐噴漆及一個載易燃有機溶劑的瓶子。15歲男生則被控於同日同地，管有一罐噴漆、一個能發出雷射光束的裝置、100條索帶，以及在沒有電訊牌照的情況，管有一部無線電通訊機。

辯方求情指，雖然報告指出適合判處勞教中心及更生中心，但是首被告有專注力不足及對立反抗症，將難以承受勞教所生活。至於次被告，辯方指他有深切後悔，明白須和平地表達意見，希望法庭判罰非拘禁式刑罰，好讓被告繼續學習，達成考進大學、修讀工程的心願。

主任裁判官徐綺薇判刑時表示，首被告管有的易燃液體尤其危險，會危害自身及他人安全，並且考慮案發當時的情況，涉案商場有逾200名示威者聚集叫喊口號，又從上而下向警方拋擲膠樽，而2名被告正身處其中。裁判官指出，苛刻的訓練能夠警惕首被告不要重犯，故他進入勞教中心；次被告則適合拘禁式刑罰，故判其入更生中心。