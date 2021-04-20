憂現屆政府「走數」 　勞工團體促盡快取消強積金對沖

目前法例容允許僱主以強積金抵消長期服務金和遣散費的做法，向來都受到勞工團體詬病。港九勞工社團聯會今日(20日)到政府總部請願，高呼「強積金被對沖，退休窮到燶」及「取消對沖咪走數，盡快立法落實會更好」的口號，而政府則派出代表接收他們的請願信。聯會成員指政府曾經承諾取消強積金對沖，但他們擔心落實時間一拖再拖，要求現屆政府抓緊餘下任期，盡快取消強積金對沖。

港九勞工社團聯會副主席陳萬聯應指，行政長官曾於2018年的施政報告中，曾提及將於任內向立法會提交取消對沖的安排，加上落實具體措施約需2年時間，勞工界普遍預料2024年就可實現取消強積金對沖。然而據政府今日向立法會人力事務委員會提交的文件，指政府計劃在積金局的「積金易」平台於2025年全面運作時，始同步取消對沖的安排。陳指執行取消對沖的計劃延後，工友都大表失望，又重申取消強積金對沖，在上一屆政府已經提出，而今屆政府的任期只餘下一年多，擔心再拖延給下一屆政府的話，事情可能存在變數。

陳又指出，由2001年7月至2018年12月，抵消遣散費或長期服務金的累積申索款額已超過400億，而單是首季，被對沖的款額已達15.36億元。政府若押後取消強積金對沖，勢必令身處疫巿困境的打工仔女的退休保障繼續被蠶食。為更好地保障僱員權益，陳促請現屆政府兌現承諾，從速立法及加快行政上的工作。