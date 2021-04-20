造謠籲包圍新屋嶺改判囚13個月　上訴庭指罪責嚴重

地盤工人在社交網站以網名「金正恩」發文，造謠稱警方於新屋嶺扣留中心強姦女示威者，又以拯救示威者為由，呼籲網民包圍新屋嶺。他於去年經審訊後被裁定煽惑他人參與非法集結罪成，被判160小時社會服務令，律政司其後提出上訴。上訴庭早前已裁定原審裁判官黃雅茵原則性犯錯及判刑過輕，改判答辯人即時監禁13個月，今天（20日）頒判詞解釋理據。

36歲答辯人潘榕偉，被控於2019年9月19日至21日期間，煽惑他人於新屋嶺扣留中心外非法集結。

上訴庭指出，答辯人正面挑戰警方執法，其用詞和指控容易引起讀者極度憎恨警方，打擊警方公信力，由於答辯人罪責極嚴重，即時監禁是唯一合適的判刑選項。涉案網上群組有超過1萬個會員，答辯人選擇以互聯網煽惑他人，其用意明顯是想盡快煽惑多人到新屋嶺作出暴力的非法集結。

上訴庭並指，涉案帖文內容全屬杜撰，甚至虛構是一名「黑警舊同學」向他酒後吐真言，又和網民辯駁，一直堅持帖文內容屬實。答辯人明知故犯，一錯再錯，其罪責極嚴重，必須處以足夠和阻嚇性懲罰。煽惑罪的要旨是為預防犯罪，若有人受煽惑到新屋嶺作出非法集結，就必然加重答辯人的罪責。