小蠔灣擬建骨灰安置所　議員狠批工程緩慢且欠交通配套

政府擬在大嶼山小蠔灣興建骨灰安置所，據政府呈交立法會的文件顯示，小蠔灣骨灰安置所可提供約3.35萬個龕位，但首先要進行土地平整及基礎設施工程，料涉款約1.8億港元，目標在4年內竣工，預計於2027年完成整個項目。計劃預期在本立法會會期內諮詢立法會工務小組委員會，並向財務委員會申請撥款。食物安全及環境衞生事務委員會今（20日）開會討論相關事宜，惟多位議員批評，認為有關工程需時甚久，亦有議員認為骨灰安置所的交通配套不足，未有泊車位方便市民進行拜祭。食衞局僅回應會參考議員意見。

於會上，議員陳恒鑌批評局方未有妥善規劃骨灰安置所的交通及車位配套，直斥巴士班次疏落，僅有春秋二祭會增加班次，擔憂市民若有需要平日進行拜祭，加上市民若帶上元寶蠟燭及燒豬等，需到大嶼山轉乘巴士抵安置所，非常不便。此外，他又質疑安置所沒有提供私家車泊車位，市民只能乘搭的士或由司機載客至骨灰安置所後駕車離開，直斥交通安排「好怪」，認為應調整設計安排。他又建議政府可考慮以組裝合成方式興建骨灰安置所，以增加興建速度。

議員葛珮帆則炮轟當局進行工程緩慢，質疑局方為何需4年才能完成平整工程，並狠批局方永遠落後。