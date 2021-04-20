最快4年後才可取消強積金對沖　議員質疑與積金易掛鈎拖慢進度

取消強積金對沖機制一再拖延，勞工及福利局局長羅致光今（20日）於立法會人力事務委員會交代最新進展，表示已「全速進行」，惟修改法例多達10條，內容複雜，預計下個立法年度可向立法會提交修訂條例草案，配合積金易平台全面運作，預料最快可於2025年起取消對沖。會議上多名議員挪揄政府處理時間過長，有議員質疑積金易平台2023年可運作，為何要等到2025年才可實行；亦有議員批評取消對沖與積金易平台掛鈎是「妹仔大過主人」，質疑2025年能否如期實行。

議員郭偉強表示，財經事務及庫務局局長許正宇曾表示積金易平台可於2023年投入運作，批評當局為何要拖多兩年，至2025年才可實行取消對沖安排。該會主席陸頌雄則指，取消對沖屬堵塞漏洞，但實行時間需視乎積金易平台，批評是「妹仔大過主人」，又問「政府有多大決心能於明年7月前完成立法」，又揶揄羅致光多次表示現時安排已是「緊密時間表」的說法，指「所謂緊密的說法相信好多同事會繼續追問」。

羅致光表示，當局已就取消對沖「全速進行」，惟修改法例多達10條，條例相當多，加上內容複雜，估計要用數個月時間開會處理。對於落實取消對沖需與積金易平台掛鈎，羅解釋，要視乎數碼化進度，亦有待現時信託人把系統資料掛上積金易，「科技發展存有變數，2年時間已很緊湊，希望議員們不要再說是『拖』」。

對於議員擔心2025年未能如期實行，羅表示取消強積金對沖是勞工政策的大變動，程度不下於當年推行最低工資，因此「睇不到政府沒有認真跟進」。惟對2025年是否一定能推行，羅僅指未能答實，盡最大努力達到目標。