8折車費優惠縮至95折　議員批評港鐵明減實加

港鐵今年首次按可加可減機制減價1.7%，將於6月27日生效，而原本的8折車票優惠已於本月起「縮水」至95折。多名議員批評今次票價調整實質「明減實加」，並對8折車費優惠大打折扣感失望，認為政府應撥資增加相關折扣。另有多名議員認為現時可加可減機制複雜難明且「有加無減」，建議明年檢討機制時，可以加入該年港鐵盈利作考慮因素等。

立法會交通事務委員會今(20日)開會討論港鐵票價調整事項，議員盧偉國表示，早前8折車費優惠有一半是政府承擔，惟優惠到期後政府未有再參與，強調現時經濟仍然與去年一樣困難，「疫情未清零，好多人收入已清零」。他要求政府要相應有所承擔，撥資加大票價優惠，「慳幾蚊買個菠蘿包都好呀」。

議員田北辰亦稱對8折優惠不再實行感失望，又稱港鐵未有承諾取消2.58%的累計加幅，形容今年減價只是數字遊戲，「今年唔加遲早加返」。他認為現時可加可減機制複雜難明，建議明年檢討時應把機制與通脹掛鈎，而盈利到達一定水平則不能加。議員陳恒鑌亦批評可加可減機制被市民戲稱為「有加無減」，建議明年機制檢討可與盈利掛鈎，並建立熔斷機制，以熔斷以往的累計加幅等。

港鐵商務總監楊美珍表示，坊間有不少聲音指港鐵今次票務調整「明減實加」，明白公眾希望優惠越多越好，惟之前的8折優惠是因應疫情而推出的一次性安排，而港鐵去年票務收入大減31.5%，乘客減少6.03億人次，強調港鐵需有資金去維持日常維修等。運輸及房屋局副秘書長黃珮玟則未有回應政府會否撥資增加優惠，僅稱當局已延長公共交通費用補貼計劃下調門檻的措施，並暫時把補貼上限由400港元增至500港元。