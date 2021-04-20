換氣新規還有10日生效　暫僅一成食肆符合要求

政府強調處所未能在限期完成空氣淨化規定，必須在網上提交延期申請。

本月底前食肆須提升店內每小時最少換氣6次，或以安裝空氣淨化設備作替代。距離新措施生效只剩10天，食物及衞生局表示，截至昨日(19日)，只有1446間處所符合新規定，只佔全港食肆1成，政府強調處所若未能在限期完成，必須在網上提交延期申請，政府會按實際情況考慮。

食衞局表示，現有1317間餐飲處所提交了網上登記符合新規定，另有129間餐飲處所在上月18日前透過自願申報計劃已提交網上申報，即合共1446間處所現時符合新規定，惟全港有逾萬間食肆，至今只有1成符合政府的新規定。

此外，截至昨日，符合指定規格的空氣淨化設備共有305項，而在市場上存貨約有3.6萬部。

政府表示，餐飲處所若未能於限期前完成登記，須向食環署提交延期申請，食環署會根據每宗個案的實際情況作出考慮。個別餐飲業務負責人無需過度憂慮，在採取合理可行的步驟以嘗試符合相關規定，如需提交延期申請，可到網頁提交，但必須在限期前完成登記。新規定生效初期，食環署的工作方向會側重宣傳教育及勸喻。