劏房租管小組指難訂立起始租金　憂引起業主租客糾紛

政府去年委任劏房租務管制研究工作小組跟進劏房規管，展開爲期18個月的研究，小組於上月向政府提交最終研究報告。立法會過渡性房屋與劏房事宜小組委員會將於下周一（26日）開會，討論劏房租管立法建議及實施。政府今（20日）提交相關劏房租管文件，文件指出難以訂立起始租金，擔心引起業主與租客糾紛，同時建議政府成立「劏房」租金資訊平台。

文件披露，工作小組早前曾委託機構進行有關香港「劏房」的全面調查，涵蓋樓齡達15年或以上的所有私人住用/綜合用途樓宇，結果顯示合近10.1萬間劏房，截至上年，居於劏房人士的數目估計有逾22.6萬人。小組承認，儘管社會尚未有充足公營房屋和過渡性房屋供應以滿足低收入人士和家庭的住屋需求之前，劏房能為部分低收入人士和家庭提供基本住處。

工作小組委託的經濟學者預期，除非劏房管制幅度很大，否則租金管制不會即時令劏房供應減少，因將劏房還原成普通單位的成本不菲，故此估計大部分劏房業主都應能接受某種程度的租務管制。

報告亦稱，留意到有團體建議成立起始租金，惟劏房特徵各有不同，即使位於同一單位內，各間劏房的租金水平亦有所分別，以行政手段為全港每1間劏房重新訂定起始租金亦會引發大量業主與租客之間的糾紛。工作小組建議政府考慮委託非政府機構設立和管理劏房租金資訊平台，並委託機構安排在地區舉行簡介會及為劏房業主和租客提供所需支援。

運輸及房屋局回應指，原則上同意工作小組提出的各項建議，並會考慮委託非政府機構在地區層面為劏房業主和租客提供所需支援，同時邀請地產代理監管局擬定指引。