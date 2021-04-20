72歳老翁感染鈎端螺旋體病亡　衞生防護中心調查案件

一名72歳老翁受到經動物傳染的鈎端螺旋體病感染，並於本月6日離世。衞生署衞生防護中心今（20日）宣布，正調查該死亡個案。死者過往健康良好，於上月19日開始出現咳嗽及發燒，並在上月23日往廣華醫院急症室求醫，同日入住該院，兩周後離世。其血清樣本化驗證實感染鈎端螺旋體病，臨床診斷為敗血性休克。

據衞生防護中心的調查，涉事病人最近沒有外遊，家居接觸者沒有出現病徵，現時調查仍在進行。鈎端螺旋體病是一種動物傳染病，由鈎端螺旋菌引致。死者屬外籍人士，與姪女同住，風險因素仍調查中，連同此宗個案，今年有3宗同類疾病個案。

鈎端螺旋菌可在動物包括老鼠、牛、豬、馬及狗的身上找到，大部分人類感染個案都由接觸受感染動物的尿液所致，主要透過皮膚擦傷、創傷或黏膜引致，間中也會經由呼吸道或進食被污染的食物感染。

該病通常不會人傳人，潛伏期一般為5至14日。衞生防護中心表示，感染鈎端螺旋體病的病人通常會出現類似感冒的病徵，包括發高燒、頭痛、肌肉痛、眼紅、喉嚨痛及紅疹等徵狀，在部分個案能引致貧血症及影響肝、腎、肺及其他內臟。抗生素能有效治療這種疾病，而妥善包紮傷口及避免接觸動物尿液、其污染過的物件及污水，能大大減低感染鈎端螺旋體病的機會。

家庭醫生林永和指，鈎端螺旋體病與大鼠戊型肝炎的感染途徑相似，均以進食或飲用被齧齒動物或其排泄物污染的食物或水來傳播此病給人類，他解釋，前者為細菌，後者為病毒，兩者感染的早期症狀亦較輕微，導致醫生或難以察覺病人感染相關病毒和細菌。他指，兩者都以環境衞生有關，不會人傳人，提醒市民只飲用煮沸後的自來食水或由可靠商戶生產的樽裝飲品，在街外購買飲用罐裝或樽裝飲品前，應先用消毒濕紙巾抹乾淨瓶口，最妥善是使用清潔的杯將飲品倒出飲用。

林亦強調，保持良好個人衞生尤其重要，處理食物或進食前，都以梘液和清水清潔雙手。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦有效。