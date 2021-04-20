柴犬咬死貓B事件掀餘波　激進網民揚言5區放毒狗餌報復

灣仔會展上周四(15日)舉行一連4日的「香港寵物節2021暨國際寵物用品博覽」，期間有狗主到場參觀時，同行柴犬噬向一名商戶女員工的斜孭袋，將她飼養的5周大幼貓「卷卷」咬死，涉事狗主之後僅拋下一句「隻狗不嬲會咬貓」便離開現場。受害貓主氣憤難過，心傷未癒便將事發經過分享到社交平台，引起網民強烈回響，紛紛譴責該名狗主不負責任。

事件掀起的餘波未了，一名姓黃網民昨日(19日)在網上討論區發文，言詞間對事件及狗主行為表示不齒，更聲稱要「以暴易暴」，用激進手段協助「管束」狗隻。他指目前已在本港5個區的路邊放置「好味嘅朱古力」，歡迎狗主「放牧式餵食」，但文中拒絕透露所揀選的位置，僅稱「中毒就知㗎啦！」。此外，他亦揚言會製作有毒兼加入貓隻氣味的「毒釘貓公仔」，之後會在全港擺放，譏嘲如有狗主未能管好狗隻，可以「養少隻」。

有關言論再次引起關注，雖然有少數人支持用此舉為貓報仇，但大部分留言均直斥相關行徑惡劣，並指激進報復只會引起更多禍害，可能造成更多毒貓及虐貓事件，其中有人已經就相關毒狗貼文報警。該名姓黃網民疑難抵口誅筆伐，其後表示只是信口開河，並已將相關貼文刪除。