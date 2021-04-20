奪命垃圾槽11年奪3命　食環署被轟不作為

自2010年大埔大元邨發生第一宗清潔工失足垃圾槽奪命意外，同類至今已奪去3名清潔工性命，包括今年初屯門慘劇。灣仔區議會食物及環境衞生委員會於今（20日）開會，指出「奪命垃圾槽」設計於食物環境衞生署轄下灣仔區街市亦有出現，其中兩個街市因此設計而停用垃圾槽。有關注人士批評食環署未能從根源解決垃圾槽問題，並敦促政府部門應為垃圾槽問題作研究。

食環署轄下灣仔區街市總共有4個設置垃圾槽，當中槽口無設置漏斗的「奪命垃圾槽」出現於鵝頸街市及銅鑼灣街市。該署灣仔區環境衞生總監陳家俊指，因應勞工署的「職安健條例」所發出停工令，現已停用有問題設計的垃圾槽，又稱每日均有派人巡查街市情況，亦有配備長棍在垃圾槽旁邊，如出現塞槽問題，清潔工人可使用長棍清理，避免工人探身到垃圾槽清潔，從而發生失足死亡事件。

關注事件的社區研究員程展緯於會上批評，該署巡查只是監察街市運作，並非確保工人工作安全，強調現階段全港所有有問題的垃圾槽理應停用，質疑為何經過11年、事關3條人命，政府仍然未有進行相關垃圾槽設計研究。他敦促該署及其他政府部門於研究後，配合未來街市進行廚餘回收的發展路向，將來興建新街市時再探討設置安全可行的垃圾槽設計。

程展緯又指私人樓宇一般亦有該設計，惟屋宇署並未有多加規管，相關建築條例仍容許這款有問題設計，並獲豁免於勞工署的職安健條例之外。他續指，如建築條例仍不作檢討、政府部門仍不願意研究此問題及提供數據予公眾，「奪命垃圾槽」永遠無法解決。