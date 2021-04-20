南丫島石排灣疑現海豚屍體　屍身腐爛及發臭

本港再有海豚死亡。有讀者向東網表示，今日在南丫島石排灣東澳村近碼頭一帶，發現一條海洋動物屍體，觀察疑屬海豚，其身長約150厘米。被發現時，該動物屍身已開始腐爛及發臭，相信死去多時。東網正向香港海洋公園保育基金及漁護署查詢。

發現海豚屍體的榕樹下村居民周先生指，今早(20日)已聽聞有海豚擱淺在沙灘上，至晚上約8時許，在上址發現一條海豚屍體，他指，該海豚身長約150厘米，屍身已開始腐爛及發臭，至今仍未見有相關人員到場處理。

城大海洋污染國家重點實驗室研究員徐振樂表示，雖然照片未能看到背鰭，但相信大機會為海豚，因海豚的嘴較長，而江豚的頭部較圓，沒有突出的嘴喙。他指，屍身腐爛程度較嚴重，屬第四級「嚴重腐爛」，較最高級別的第五級的「木乃伊」僅次一級。他又指，由於海豚是受保護動物，若市民發現懷疑有海豚動物擱淺，應立即通知漁護署。

城大臨床動物醫學系客座助理教授葛展榮指，香港南邊水域是江豚的棲息地，但亦有不少白海豚游過，以往亦曾經發現有鯨豚擱淺在南邊水域。他指，市民一旦發現有鯨豚動物擱淺，不要將屍體埋於泥土，亦不要拿走屍體部分。