新增8地點須強制檢測　油塘油麗邨雍麗樓上榜

本港新冠肺炎疫情未平，再多8處地方被納入強制檢測，涉及1幢住宅、1幢酒店、1個建築地盤，以及5間小學及幼稚園。相關人士必需於後日(22日)或之前，完成新冠病毒檢測。

新增被納入強檢令的地點分別包括油塘油塘道9號油麗邨雍麗樓、荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店、九龍塘聯福道30號的香港浸會大學住宿和教學綜合樓發展工程地盤。另外，天水圍天暉路9號和富慈善基金李宗德小學、天水圍天龍路4號地下香港聖公會夏瑞芸幼兒學校、九龍塘多實街5至7號根德園幼稚園、天水圍天龍路2號嘉湖山莊景湖居天樂幼稚園暨幼兒園，以及九龍塘根德道9號根德園幼稚園，由於爆發上呼吸道感染個案，而上呼吸道感染的徵狀與新冠肺炎病徵相似，政府為謹慎起見，亦將該5間學校納入強檢令。

任何人若曾於本月7日至20日期間，身處上述8個地點超過2小時，必須於本月22日或之前接受新冠病毒檢測。受檢人士若在本月18日至今日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強檢令的規定。