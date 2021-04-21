前年700宗強積金對沖至零個案　批發零售貿易成重災行業

根據積金局提供的數字，2019年有逾700宗強積金對沖款項佔僱員帳戶所有結餘、即戶口結餘被對沖至零的個案。在眾多行業之中，以批發、零售、進出口貿易業對沖款項最多，逾8.03億元，佔抵銷總額18.8%。有工會人士指，強積金對沖於年資長的工友身上很常見，令其退休保障盡失，強積金的意義已不大，籲政府盡快落實取消對沖。

積金局公布數據滯後，2019年的《以強積金累算權益抵銷遣散費及長期服務金的申索統計報告》至今仍未發布，本報向局方查詢後發現，2019年共有51,900宗對沖遣散費及長期服務金的個案，以此計算，當中有逾700宗的僱員帳戶被對沖至零元，其中對沖遣散費個案約354宗，佔1.1%；對沖長期服務金個案則約374宗，佔1.9%。另外，大部分僱員被對沖帳戶中40%至60%的款項，有約36,960宗個案，佔總對沖個案逾70%。

在眾多行業之中，批發、零售、進出口貿易業對沖款項最多，逾8.03億元，佔抵銷總額18.8%；其次是飲食業，抵銷逾2.78億元，佔抵銷總額12.1%。零售、商業及成衣總工會總幹事張麗霞指，這類情況在年資長的工友身上很常見，當工友強積金被對沖至零，即使覓得新工作，強積金要「由頭儲起」，退休保障盡失，強積金的意義已不大。

張續指，工友最擔心找不到新工作，10個工友有8個會轉職物業管理、2個會轉職醫院助理，惟薪酬必然會倒退，生活質素亦會下降。張批評，政府在推動實施取消強積金對沖機制上「拖得太耐」，決心欠俸，促政府若是有心為市民謀福祉，應加快步伐，盡早落實取消強積金對沖機制。