去年首3季強積金對沖近46億創新高　工會指今年首季仍不樂觀

港府抗疫不力，失業率高企，去年首3季強積金對沖金額創有記錄以來新高！強積金制度推行近21年，惟抵銷遣散費或長期服務金的機制(對沖機制)向來為人詬病，被指不斷蠶食打工仔累積供款，加上去年起本港受新冠肺炎疫情打殘，各行各業大受影響，對沖情況更見惡劣，去年首3季強積金對沖金額高達45.9億(見表)，是自2014年就對沖金額有記錄以來的新高，較2019年同期的34.5億元增加33%。有工會擔心即將發布的兩季數字將會更不樂觀，批評強積金未能保障打工仔，即使工友滾存的累積供款愈來愈多，但到最後都被「沖走」。

強積金對沖機制容許僱主於解僱員工時，在強積金戶口中，從僱主供款部分提取累算權益以抵銷須付的遣散費或長期服務金。積金局最新數字顯示，去年首3季合共對沖遣散費及長期服務金的宗數高達52,200宗，超越2019年全年的51,900宗；而金額亦高達約45.9億元，創有記錄以來新高，與2019年全年的46.7億元相若。按每季數字分析，去年首3季數據皆創季度記錄新高，去年首季對沖金額達15.4億元，較19年同期增加32%；去年第2季對沖金額大幅上升至18.8億元，較19年同期飆升約61%；第3季即使稍有回落，對沖金額11.7億元，仍較19年同期增加5.4%。

身兼港九勞工社團聯會副主席、勞工顧問委員會勞方委員譚金蓮對此表示，預期2020年第4季至2021年第1季的數字更不樂觀，因「保就業」計劃完結，加上疫情未止，失業率屢創新高，故預計對沖金額亦會繼續上升。她又批評，港府延遲將取消強積金對沖的條例遞交立法會，面對立法會以及政府換屆，「取消對沖是今屆政府的承諾，下屆政府會否延續立法工作又是未知之數」，擔心最後會無疾而終，又直言強積金踏入近21年，工友滾存的累積供款愈來愈多，但到最後都被「沖走」，質疑「有多少儲下的錢真係能夠留待退休」。

對沖機制向來為人詬病，政府原定去年底向立法會提交取消強積金對沖的修訂法例，擬於2024年實施，但及後表示由於立法涉複雜事宜，亦因現屆立法會延任1年，故計劃向下一屆立法會提交取消強積金對沖修訂條例草案，預計最快今年10月提交，至少延遲1年，當時勞工界批評政府未能履行承諾，擔心未能於今屆政府任期內完成審議而告吹。