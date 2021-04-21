涉油麻地巨款劫案　私家車長沙灣焚毀

今日凌晨（21日)零時許，長沙灣丹荔街近荔枝角道交界宏昌工廠大廈外有汽車起火，一時間火光熊熊，期間傳出懷疑爆炸巨響，附近住客及途人見狀，紛紛報警求助。

消防接報趕至，開喉將火救熄，惟私家車已嚴重焚毀，事件中幸無人傷；經調查後由於沒有無自然起火原因，認為事件有可疑，交警方列縱火案處理。

警方經初步調查後，發現涉事私家車早前已報失，並與本月初油麻地一宗找換店劫案有關，案中涉款1,600萬港元，正就案件展開跟進。

案發於本月7日下午1時許，一名本地商人偕2名職員駕乘7人車，運送大筆現金往找換店匯款期間，在海寶路近圓方被一輛私家車從後追撞截停；車上跳出多名大漢分持刀錘扑爆7人車車窗，轉眼搶走約1,600萬港元現金後，登上賊車逃去無蹤。

警方其後發現事主7人車上被人安裝GPS追蹤裝置，經連日追查分析情報，並翻看大量閉路電視影片後，於本月15日分別在深水埗、秀茂坪及沙田區，以涉嫌「行劫」拘捕4名涉案本地男子(24至26歲)，當中包括一名主腦。據悉，被捕人士互相認識，部分有黑幫背景，相信他們在作案前經精密部署，不排除有更多人被捕。