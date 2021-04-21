Dr.東：常吃蔬果可降患癌風險兼減肥　惟95%港人攝取量不足

衞生署經常呼籲大眾每日要進食5份蔬果，惟本港18-19年度的健康行為調查卻揭示逾90%港人蔬果進食量不足，每日平均進食不足3份蔬果。衞生防護中心最新一期《非傳染病直擊》指出，經常進食水果及蔬菜的人，中風的風險較一般人分別低17%及13%，且可減低患上肥胖及二型糖尿病風險，是減肥一族的恩物。

衞生防護中心表示，世界衞生組織建議成年人每日進食最少400克蔬果，不包括馬鈴薯、番薯等澱粉根莖類，分量約等於5份蔬果。蔬果含多種有益營養素，包括抗氧化物、植物化學物質如類胡蘿蔔素、類黃酮、花青素及茄紅素、維生素、礦物質、膳食纖維及植物性蛋白質等。

中心指進食蔬果量最多的人，其死亡風險較鮮少進食蔬果的人低13%至18%不等；當中經常進食水果的人，患中風、冠心病及高血壓的風險亦分別降低17%、11%及7%；經常進食蔬菜的人，患中風及冠心病風險亦分別降低13%及8%。另外，蔬果更可預防多種呼吸消化道癌症，例如口腔癌、咽喉癌、鼻咽癌、食道癌、肺癌、胃癌及大腸癌。

欲減肥人士，亦可透過進食水果及非澱粉類蔬菜減磅，中心指水果的膳食纖維有助提升胰島素敏感度，降低肥胖風險，二型糖尿病風險亦可減10%。蔬果亦可預防眼疾，包括老年黃斑病變、白內障及青光眼等。蔬果好處多，但本港的健康行為調查卻發現逾95%的15歲或以上人口，平均每日僅進食2.4份蔬果。

要改善蔬果進食量，中心建議可將蔬果放在當眼地方；以蔬果作為小食，例如蘋果、香蕉、提子、車厘茄或迷你甘筍；以水果作為前菜或甜品，如雜果沙律、水果粒伴低脂乳酪；在菜式或湯加入蔬果；在三文治加入蔬果，例如生菜、青瓜片或番茄片等。中心指12歲或以上人士每日平均應進食最少2份水果及3份蔬菜，守護健康。

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