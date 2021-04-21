殘疾人士求職困難　馬會資助3年計劃助共融就業　

本港經濟不景，勞工及福利局局長羅致光早前預告，明天(21日)公布新一期的失業率「相信上升機會較低」，惟過去一年失業率節節上升至近17年新高，不少畢業生面臨「畢業即失業」的困境，亦有不少行業面臨開工不足的苦況。市道艱難，惟殘疾人士尋求工作機會一向較多難處，有大學聯同多個團體合作，獲得香港賽馬會慈善信託基金撥款資助推行3年計劃，推動本地共融就業文化。參與計劃的社會企業中，有以自閉症青年為主要服務對象，對此表示冀能協助他們重拾自信、學習如何投身社會。

香港大學連同CareER、協康會、香港耀能協會及聖雅各福群會，透過香港賽馬會慈善信託基金撥款資助，將於未來3年推行「賽馬會共融．知行計劃」，盼能重新定義殘疾人士的工作類型，亦會作學術研究，檢視殘疾人士的就業狀況及政府政策，讓公眾有更深入了解，建構共融文化。

參與計劃的社企星星堂以自閉症青年為主要服務對象，創辦人李瑞謙表示，成立星星堂的目的是幫助自閉青年就業，提供一個平台讓他們在進入社會工作前，學習待人接物、情緒管理等，讓他們走出社會時會挫折少一些。

李直言，自閉症青年的情緒波動較大，工作遇到困難時，有時會情緒失控，即使自己工作再忙都要先安撫他們，加上一項工作需要數個月時間教導，令不少老闆對於聘請他們卻步，即使公司肯聘用，與同事合作亦有困難，形容是「見工不算難，做得長先難」。

另一創辦人劉詠珊分享，曾有員工於臨近收工時被指派去送外賣，惟於運送過程中已到收工時間，該員工於路邊放下外賣就回家，最後被客人投訴。劉解釋指，他們難以理解自己做錯了甚麼，但經過解釋過後會有改善，要有耐性、包容，希望大眾明白，他們經過訓練後，可以將工作做得妥當。