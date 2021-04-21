綠色先鋒：回收樹木再造　轉化家具擺設

「天生我材必有用。」但對於本地樹木來說，被砍伐、倒塌後就往往只換來送到堆填區的下場。由小樹苗長成一棵大樹，動輒需要數十年的光景，最後淪為「廢木」，又是否本地樹木的唯一出路？有建築藝術家不忍有用木材被浪費，毅然投身樹木回收的行列，希望改變本土樹材的「宿命」，將其轉化為一件一件有用的家具和小擺件。

「香港有成300幾種嘅樹木，對於外國好多地方嚟講，呢啲都係寶嚟！」香港木庫的創辦人黃卓健（Ricci）本來是建築藝術家，因緣際會在2017年颱風「天鴿」襲港時，首次回收樹木，並於翌年超強颱風「山竹」襲港後正式「踩過界」踏上回收樹木的旅途，「其實我最初都係咩都唔識，上網睇片，不過要實踐，先知之後點改善。」

眼前一件件傢俬、木製精品，均由天然原材料轉化而成，背後需經過繁複工序，由回收、分類、乾燥到最後加工，都需要耗費大量時間。Ricci直言，回收的工序各有難度，例如難以將生長在路中心的樹木橫臥再帶走，只能「斬件」處理，但若分得太細碎，又難以製成大型家具；另外更要因應乾燥時間不同，而要將回收木材按樹種分門別類。由於回收程序牽涉大量手動工作，難以量產，「依家每日都有150至180噸樹入咗堆填區，太慢會收唔切，唯一可以做嘅加快同工業化過程，如果我哋可以救番佢哋，呢啲樹就有第二生命，唔使做木糠、又或者堆填區附帶物！」

儘管可持續發展的概念在外國備受重視，最近更流行以木材代替混凝土及鋼材作為建築材料，但由於回收比丟棄動輒要耗費多9倍成本，故本地很多人仍習慣將樹木丟棄。他慨嘆，這無疑是造成樹木的「二次死亡」，浪費資源同時，亦是放棄這些陪伴生長數十戴的老朋友。在他的眼中，種植樹木除了是一種理性上的規劃，亦是代表上一輩的祝福。他計劃未來發表植樹計劃，租借荒廢的私人農地，實踐「斬一種三」，「呢個計劃好大，都唔知幾時實踐到。不過正如當初冇人覺得回收會成功，肯嘗試就會帶來無窮可能性。」