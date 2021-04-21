東方日報A1：港爆南非變種　打兩針恐冇用

南非變種新冠病毒殺入社區，令市民擔心新冠疫苗未能有效應對，逾百萬劑疫苗恐淪為垃圾埋堆填區！政府專家顧問、衞生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌昨指，外地有不同新冠疫苗進行中和抗體測試，發現本港購入的兩款疫苗在對付南非變種病毒時，抗體水平均下跌，由內地研發的科興疫苗下跌70%，由內地及德國研發的復必泰疫苗更大跌90%，但復必泰疫苗仍對南非變種病毒起到一定中和作用。學者認為，現時全球未有地方接種疫苗後能顯著壓制疫情，而本港不幸有變種病毒流入，數據亦顯示疫苗未能有效應對，質疑市民已打的針是白打，未打的疫苗則會滯銷。

據內地一項研究顯示，他們在疫區找了25名接種科興疫苗人士，抽血進行中和抗體水平測試，發現他們應對英國變種病毒的抗體水平，與應對未變種病毒時的抗體水平作比較，減少了一半；而應對南非變種病毒的抗體水平則較原本的下跌70%。許樹昌強調，相關實驗是於體外進行，並非實戰經驗，但認為有科學參考價值。

衞生防護中心亦有綜合現時各種疫苗應對變種病毒株的數據，復必泰疫苗應對未變種病毒的抗體水平達95%，而應對英國變種病毒的抗體水平仍多於85%，但應對南非變種病毒的抗體水平則較原本的下跌90%，至於應對巴西變種病毒的抗體水平則未有數據。許稱，現時數據顯示能有效應對南非變種病毒的疫苗，分別有美國藥廠強生研發的疫苗，以及美國生物科技公司Novavax研發的疫苗，兩者的抗體水平分別有52%及48.64%，而由英國研發的阿斯利康疫苗僅得10.4%。

許指，由於上述研究的對象不同，不能直接比較。他又指，現時本港疫苗接種率約10%，未算太理想，需不少於60%接種率才可起到群體免疫效用，他舉例多國已有意推行疫苗護照，相信香港也會推行。

至於疫苗應對變種病毒保護率不足，許認為市民不要因此而不接種，重申疫苗有一定效用。他又指，孕婦及哺乳的婦女若希望接種疫苗亦毋須太擔心，外國有更多數據證明，接種疫苗後可產生抗體，經臍帶血及哺乳亦可保護到嬰兒。許透露，世衞本月底將審批科興最新數據，料很大機會批准緊急使用，而本港疫苗專家委員會本周四（22日）將討論孕婦接種疫苗建議。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，現時以色列、英國及美國等地的接種率偏高，惟相關地區的疫情未有顯著回落，他批評港府仍力推接種疫苗來預防感染屬政治宣傳口號。他又指，陸續有數據顯示疫苗未能有效應對變種病毒，他質疑市民已打的針是白打，疫苗滯銷的機率頗高。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：