虐兒事件潛藏社區　團體促訂立強制通報懷疑個案

5歲女童與其8歲兄長自2016年底開始，長期遭生父及繼母嚴重體罰，結果終致女童因傷口受感染引致敗血症死亡，女童的生父繼母被裁定謀殺罪成，高院昨日(20日)依例判處生父及繼母終身監禁；繼外婆則判監5年。防止虐待兒童會總幹事黃翠玲今早(21日)在電台節目表示，今次個案非常嚴重，令人心痛，認為當局應該設立「強制通報懷疑虐兒個案機制」，令與接觸小朋友的專業人士，在遇到懷疑虐兒個案時不用遲疑去通報，有助減少悲劇發生。

黃表示，不時有情節相近的虐兒事件重複發生，潛藏在社區沒有跟進，但實際上在過程中有人察覺到，只是在目前自願通報機制下，在通報上有遲疑，反映自願通報約束力不足，她強調有機會接觸小朋友的學校老師和社工，角色和責任都很重要。黃又指，目前在本港，家長以管教為理由體罰仍然普遍，由輕微體罰開始，逐漸變成暴力水平，對小朋友成長有負面影響，認為全面立法禁止體罰。

法律改革委員會「導致或任由兒童或易受傷害成年人死亡個案」小組委員會成員熊運信表示，虐兒案件一般不是一天內發生，加上小朋友年紀太小，可能講不出誰襲擊自己，在找出施襲者作舉証有困難，因此小組在早前諮詢期間建議設立「沒有保護罪」。熊解釋指，如果一個人對受害人有照顧責任，例如同一屋簷下或學校教師等，留意到小朋友有嚴重受傷風險，例如見到有不尋常傷勢，需要向相關的人或機構提出，才可以排除刑責。

幼兒教育人員協會主席甄可安則，教師對強制通報的要求無大爭議，相信是利多於弊，只是在法律框架下有少許保留，指隱藏的傷痕和精神傷害屬難以察覺，教師和家長擔心因而要負上刑責。他指出，事件在2018年初發生後，已經催生在各間幼稚園有駐校社工，分擔個案及作支援，認為情況已經有改善。